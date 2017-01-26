Beþiktaþ, Mandzukic'le anlaþtý! Sezon sonunda...

Beþiktaþ, Mario Mandzukic’i satýn alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptý ancak Ýtalyan kulübü bu öneriyi geri çevirdi. Transfer gerçekleþmeyince Demba Ba’ya yönelen Kartal’ýn, Mandzukic defterini henüz kapatmadýðý ve sezon sonunda yýldýz oyuncu için yeni giriþimde bulunacaðý belirlendi.

Golcü transferinde tamamen Demba Ba’ya odaklanan ve Senegalli oyuncunun son saðlýk kontrolünü bekleyen Beþiktaþ Yönetimi, Juventus’ta top koþturan dünyaca ünlü santrfor Mario Mandzukic’i sezon sonuna býraktý.

Siyah-beyazlýlarýn geçtiðimiz günlerde Hýrvat yýldýzla anlaþmasýna raðmen Juventus engelini bir türlü aþamadýðý ortaya çýktý. Mandzukic’i satýþ opsiyonlu olarak Beþiktaþ’a vermek istemeyen Ýtalyan kulübü, son lig maçýnda Hýrvat oyuncuya ilk 11’de þans tanýyarak bu transferin önüne bir taþ daha koydu. Juventus ile 30 Haziran 2019’a kadar sözleþmesi bulunan Mandzukic’i yýl sonunda bonservisiyle birlikte almayý planlayan siyah-beyazlý yönetim, Hýrvat golcüyle sezon sonu görüþmek için el sýkýþtý.

Beþiktaþlý yöneticilerin, Juventus’un onay vermemesi nedeniyle Mario Mandzukic transferi gerçekleþmeyince daha önce saðlýk kontrolünden geçirilen Demba Ba’yý yeniden Ýstanbul’a davet ettiði belirlendi. Siyah-beyazlýlarýn, Senegalli yýldýzýn yaný sýra bazý genç golcüleri de takip ettiði öðrenildi.

Yeni yapýlanma yolda

Bu arada Demba Ba ve sezon baþýnda Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar’ýn takýmlarýna geri dönecek olmalarýný göz önünde bulunduran Beþiktaþ Yönetimi, yaz transfer döneminde çalýþmalarýný bir deðil iki golcü üzerine kuracak. Siyah-beyazlýlar, Ömer Þiþmanoðlu’nun sözleþmesinin de sezon sonunda bitecek olmasý nedeniyle hücum hattýnda yeni bir yapýlanmaya gitmeyi planlýyor. Öte yandan menajerler Beþiktaþ’a Adebayor’u önerdi.

19: Juventus, Mario Mandzukic’i Temmuz 2015’te 19 milyon euro bonservis karþýlýðýnda Atletico Madrid’den kadrosuna kattý. Ýtalyan devinde geride kalan 1.5 sezonda 61 resmi maça çýkan Hýrvat yýldýz 19 gol atarken, 10 kez de asist yaptý. Lazio’yu 2-0 yendikleri maçta Higuain’le birlikte ilk 11’de sahaya çýkan Mandzukic, Dybala’ya yaptýðý þýk asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Mario Mandzukic, Juventus’ta Gonzalo Higuain’in gölgesinde kalsa da takýmýn en önemli hücum kozlarý arasýnda yer alýyor.

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