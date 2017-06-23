Beşiktaş, Mario Gomez transferinden 525 bin euro kazandı

Beşiktaş, Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'den 525 bin Euro kazandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş'ın yapmış olduğu KAP açıklaması şöyle;

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri incelemeye devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımlar belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.