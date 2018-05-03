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Beşiktaş, Mario Gomez'i transfer ediyor

Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Mario Gomez'i transfer etme kararı aldı.

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Beşiktaş'ta Mario Gomez aşkı bir kez daha alevlendi. 2015- 2016 sezonunda Siyah- Beyazlı formayı giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman futbolcu o sezon forma giydiği 41 resmi karşılaşmada fileleri 28 kez havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta Gomez'in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

TEKLİF GÖTÜRÜLME KARARI

Bu sezon şampiyonluğun mucizelere kalması nedeniyle yönetimin kendi arasında bir durum değerlendimesi yaptığı ortaya çıktı.

Bu görüşmede yeni sezonda Mario Gomez için teklif götürülmesi kararlaştırıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Stuttgart'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mario Gomez bu sezon 15 resmi karşılaşmada 6 gol attı.

32 yaşındaki yıldızın bonservisiyle alınması için gereken fedakarlığın yapılacağı öne sürüldü.

ÖNCE MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Yönetimi lig bitmeden Gomez'in menajeriyle bir görüşme planlıyor. Ardından Stuttgart'a resmi teklif yapılacak.

Mario Gomez'in de Beşiktaş'a geri dönmeye artık sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Taraftar onu unutamadı

Beşiktaş'ın 2015-2016 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mario Gomez'i taraftar unutamadı.

(Takvim)

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