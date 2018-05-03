Beşiktaş, Mario Gomez'i transfer ediyor

Beşiktaş'ta Mario Gomez aşkı bir kez daha alevlendi. 2015- 2016 sezonunda Siyah- Beyazlı formayı giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman futbolcu o sezon forma giydiği 41 resmi karşılaşmada fileleri 28 kez havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta Gomez'in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

TEKLİF GÖTÜRÜLME KARARI

Bu sezon şampiyonluğun mucizelere kalması nedeniyle yönetimin kendi arasında bir durum değerlendimesi yaptığı ortaya çıktı.

Bu görüşmede yeni sezonda Mario Gomez için teklif götürülmesi kararlaştırıldı.