Beşiktaş Mata, Fellaini ve Ben Arfa'yı takibe aldı

Atiba’nın Kanada’ya dönme ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki Belçikalı yıldıza tatmin edici bir yıllık ücret, kulübüne de makul bir bonservis bedeli önerecek. Taraflar maddi konularda anlaşma sağlarsa Kartal dünyada ses getirecek bir transfere daha imzasını atacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş ile kısa süre içinde bir araya gelerek devre arası transfer döneminde izlenecek yol haritasını şekillendirecek olan Beşiktaş Yönetimi, Marouane Fellaini için başlatılan temasları 2018 yılının ilk günlerinde yoğunlaştıracak.

Kanada’nın önde gelen kulüplerinden Montreal Impact’ın Atiba Hutchinson’a talip olması ve 34 yaşındaki başarılı futbolcunun devre arasında ülkesine dönme ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, Fellaini ve Manchester United ile yapılan görüşmeleri hızlandırma kararı aldı. Belçikalı futbolcu için İngiliz kulübüyle uzun süredir temas halinde bulunan Beşiktaş Yönetimi ilk etapta Atiba’nın takımda kalmasını sağlayacak. Siyah-beyazlılar, Atiba kalsa da Fellaini’yi devre arasında kadroya katma düşüncesinden vazgeçmeyecek.

Buna göre sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan ve bu nedenle zengin Çin kulüplerinin hedefinde bulunan 30 yaşındaki yıldız futbolcu için İngiliz ekibine cazip bir teklif yapılacak. Siyah-beyazlılar, Fellaini’ye de rotasını tamamen Beşiktaş’a çevirmesi için iyi bir yıllık ücret önerecek.

Transfer çalışmalarını tamamen Cenk Tosun’un olası satışı planı üzerine kuran Beşiktaş Yönetimi’nin, yaz dönemi için düşündüğü bazı oyuncuları da şimdiden tıpkı Domagoj Vida gibi ön protokolle bağlamayı planladığı ortaya çıktı.

Juan Mata ve Hatem Ben Arfa gibi isimleri yakından takip eden siyah-beyazlılar bu oyuncuların başı çektiği transfer listesinden önemli isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.

(Skorer)