Beşiktaş Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman Beşiktaş Başakşehir rakibi kim oldu? Futbol tutkunlarının yakından ilgilendiği kura çekimleri için son durum ne oldu? İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. Şimdi gözler Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın rakibinin kimin olacağında. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bugün belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA LİGİ'NDE RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turuu kura çekimi bugün saat 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kura çekimi sonrası Başakşehir'in rakibi belli olacak. Tüm eşleşmeleri ise an be an star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 15.00'te iki grup halinde çekilecek. Kura çekimini canlı yayınlayan kanal bulunmazken, gelişmeler dakika dakika haberimizde güncellenecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Geçen senenin ardından Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek için boy gösterecek olan turuncu lacivertli taraftarlarda heyecan dorukta. Takımlarını Avrupa Ligi gruplarında görmek isteyen Başakşehir taraftarları, kura çekimine yoğun ilgi gösteriyor. Medipol Başakşehir'in kura çekimi saat 15.00'de gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na Zenit, Olympiakos, Braga, Gent, Feyenoord, Rapid Wien, Rijeka, Zorya, Luzern, Sigma Olomouc, Brondby ve U. Craiova ile beraber dahil olan Başakşehir'in rakipleri arasında birçok takım bulunuyor. Başakşehir'in muhtemel rakipleri, aşağıdaki maçların galiplerinden birisi olacak.

Molde (NOR) v Laç (ALB)

Sarajevo (BIH) v Atalanta (ITA)

Zalgiris Vilnius (LTU) v Vaduz (LIE)

Kairat Almaty (KAZ) v AZ Alkmaar (NED)

Aberdeen (SCO) v Burnley (ENG)

Partizan (SRB) v Trakai (LTU)

Balzan (MLT) v Slovan Bratislava (SVK)

Nordsjælland (DEN) v AIK (SWE)

Rudar Velenje (SVN) v FCSB (ROU)

Hapoel Haifa (ISR) v FH Hafnarfjördur (ISL)

Dundalk (IRL) v AEK Larnaca (CYP)

Górnik Zabrze (POL) v Trencín (SVK)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Radnicki Niš (SRB)

CSKA Sofia (BUL) v Admira Wacker Mödling (AUT)

Spartak Subotica (SRB) v Sparta Praha (CZE)

RB Leipzig (GER) v Häcken (SWE)

Stjarnan (ISL) v København (DEN)

Ufa (RUS) v Domzale (SVN)

Tobol Kostanay (KAZ) v Pyunik (ARM)

Jagiellonia Bialystok (POL) v Rio Ave (POR)

LASK Linz (AUT) v Lillestrøm (NOR)

Budapest Honvéd (HUN) v Progrès Niederkorn (LUX)

Osijek (CRO) v Rangers (SCO)

B36 Tórshavn (FRO) v Beşiktaş (TUR)

Dunajská Streda (SVK) v Dinamo Minsk (BLR)

Ventspils (LVA) v Bordeaux (FRA)

Zeljeznicar (BIH) v Apollon Limassol (CYP)

Viitorul (ROU) v Vitesse (NED)

St Gallen (SUI) v Sarpsborg (NOR)

Dinamo Brest (BLR) v Atromitos (GRE)

Sevilla (ESP) v Újpest (HUN)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Lech Poznan (POL)

Hibernian (SCO) v Asteras Tripolis (GRE)

Chikhura Sachkhere (GEO) v Maribor (SVN)

Genk (BEL) v Fola Esch (LUX)

Djurgården (SWE) v Mariupol (UKR)

Hajduk Split (CRO) v Slavia Sofia (BUL)

Beşiktaş - Torshavn maçları ne zaman?

Geçtiğimiz günler UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Faore Adaları ekibiyle eşleşen Beşiktaş, B36 Torshavn'a 26 Temmuz'da konuk olacak. 2 Ağustos tarihinde ise Vodafone Park'ta Siyah-Beyazlıları rakibini konuk edecek. Maçların yayıncı kuruluşu ve saatleri henüz belli değil.