Beşiktaş Mesut Özil'i renklerine bağlıyor
Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin listesinde olan Mesut Özil için öncelik Beşiktaş'ın...
Beşiktaş Kulübü, iki sezon önce Fenerbahçe'de forma giyen fakat farklı sebeplerden yolların ayrıldığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i transfer etmişti. Bu sezon başı ise Fenerbahçe ile kiralık kontratı sona eren Lens, Sunderland ile anlaşılarak transfer edildi. Asıl büyük bomba ise ortalığı karıştıracak cinsten.
TEKLİF İLETİLDİ
Habertürk'ün haberine göre; Kartal, Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için harekete geçti. Yaklaşık 1 ay önce 29 yaşındaki yıldızın menajeriyle İstanbul’da görüşen Siyah-Beyazlılar, ilk teklifini iletti.
ERKUT SÖĞÜT’LE GÖRÜŞTÜLER
UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması gelecek sezon sona erecek olan Beşiktaş, hem Devler Ligi’nde ses getirecek hem de Süper Lig’i domine edecek çok daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Başkan Fikret Orman, takımı gençleştirmeyi düşünürken, üst düzey yıldızlara da Siyah-Beyazlı formayı giydirmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarına şimdiden başlayan Kartal’ın en büyük hedeflerinden biri ise Mesut Özil.
Siyah-Beyazlılar, İngiliz devi Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Alman yıldız için harekete geçti. Transfer komitesinden bazı isimlerin yaklaşık 1 ay önce İstanbul’da Mesut’un menajerliğini yapan Erkut Söğüt’le bir araya geldiği ortaya çıktı.
Oldukça pozitif geçen ilk toplantıda Beşiktaşlı kurmaylar, resmi teklifini iletti.
"ÖNCELİK BEŞİKTAŞ’IN"
Görüşmede Mesut’un menajeri, Siyah-Beyazlılar’ı umutlandıracak ifadeler kullandı. Söğüt’ün, “Mesut, Beşiktaş’ı yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa’da yaptıkları işler, stadın atmosferi ve üst üste şampiyonlukları onun ilgisini çekti. Ancak şu an Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyor. Eğer gelirse öncelik sizin, merak etmeyin” dediği öğrenildi.
Sezon boyunca gerek oyuncuyla gerekse de menajerle temas halinde olmayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın, transfer dönemine girilmeden bir kez daha Mesut için temasta bulunacağı belirtildi.
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