Beşiktaş Mesut Özil'i renklerine bağlıyor

Beşiktaş Kulübü, iki sezon önce Fenerbahçe'de forma giyen fakat farklı sebeplerden yolların ayrıldığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i transfer etmişti. Bu sezon başı ise Fenerbahçe ile kiralık kontratı sona eren Lens, Sunderland ile anlaşılarak transfer edildi. Asıl büyük bomba ise ortalığı karıştıracak cinsten.

TEKLİF İLETİLDİ

Habertürk'ün haberine göre; Kartal, Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için harekete geçti. Yaklaşık 1 ay önce 29 yaşındaki yıldızın menajeriyle İstanbul’da görüşen Siyah-Beyazlılar, ilk teklifini iletti.