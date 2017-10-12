Beşiktaş, Monaco maçı öncesi Başkent'te moral arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olup, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Monaco maçı öncesi moral arıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya moralli çıkmayı amaçlıyor.

Siyah-beyazlı ekip, lig mücadelesinin ardından 17 Ekim Salı günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kadro tamamlanıyor

Beşiktaş'ta kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor karşısında görev alamayan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma, cezalarını tamamladı.

Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kartlarla cezalı duruma düşen bu üç oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Şenol Güneş takımının başında olacak

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzonspor karşılaşmasında çeken Güneş, yarın yedek kulübesinde takımını yönlendirecek.

Adriano da hazır

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Adriano Correia da forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından itibaren zaman zaman sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçıran Adriano, milli maçlar arasında eksiklerini tamamlayacak şekilde antrenmanlarını yaptı.

3 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Caner Erkin, Gary Medel ve Dusko Tosic sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana üçer sarı kartı bulunan Caner, Medel ve Tosic, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

89. randevu

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 89. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 49 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 141 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da Beşiktaş 3-0 galip geldi.

Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 13 lig maçından 6'sını kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 13 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 44 lig maçının 21'ini kazandı, 6 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar 36 gol attı.

Deplasmanda son 6 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 6 lig maçından sadece birini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan son 6 lig maçından 2'sini başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

Son 10 maç

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın skorları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2012-2013 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1 Beşiktaş-Gençlerbirliği 3 - 0

2013-2014 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 0 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1 - 1

2014-2015 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0 - 2 Beşiktaş-Gençlerbirliği 2 - 1

2015-2016 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1 - 0

2016-2017 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1 Beşiktaş-Gençlerbirliği 3 - 0