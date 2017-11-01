Beşiktaş Monaco saat kaçta şifresiz mi? BJK Monaco şifresiz izlenebilir mi?

Beşiktaş Monaco saat kaçta başlayacak? BJK Monaco maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın gruptan çıkmayı garantileyebileceği maç olan Beşiktaş Monaco maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.

BEŞİKTAŞ MONACO SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Monaco maçı sürpriz bir şekilde saat 20:00’de başlayacak. Beşiktaş - Monaco maçı Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Avrupa'da adeta tarih yazıyor. Portekiz ekibi Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek Devler Ligi'ne flaş bir giriş yapan siyah-beyazlılar, ardından Alman temsilcisi Leipzig'i kendi sahasında 2-0 mağlup etmişti. Üçüncü maçında ise Fransa'da Monaco'yu 2-1 yenen Şenol Güneş'in öğrencileri, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmıştı. Beşiktaş, Monaco'yu mağlup etmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarında üçte üç yapan ilk Türk takımı unvanını da elde etmişti.

G Grubu'nda 3'te 3 yapan temsilcimiz Beşiktaş, 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Monaco ise 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN AÇIKLAMALAR

Monaco maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'in maç kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Şenol Güneş, Monaco maçı kadrosuyla ilgili açıklama yaparken; "Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Kadro hemen hemen belli. Bugünkü antrenmanda bir sakatlık olmazsa Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak" dedi.

Caner'in kadroda olmamasının yönetim kararı olup olmadığı sorusuna ise Güneş, "Caner'in herhangi bir şeyi yok. Burada kararları ben veriyorum. Kadro dışı gibi bir şey yok. Bu maçta kadroda olmayacak" yanıtını verdi.

Takımdaki kadro dağılımına değinen Güneş, "Tolgay'ın oynama ihtimali var, çünkü kadroda. Tolgay, Oğuzhan, Atiba, Necip, Medel... Duruma göre, rakibe göre bu isimlere şans veriyoruz. Strateji belirliyoruz, bazen başarılı, bazen başarısız oluyoruz. Yarın ne olacağını göreceğiz. Bu bir takım, takımın da parçaları var. Hangisi oynarsa, en iyisini yapacak, oynamayan da bekleyecek. Bunu biliyorum" ifadelerini kullandı.