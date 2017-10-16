Beşiktaş, mücadelenin oynanacağı II. Louis Stadı'nda yaptığı idmanla Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu üçüncü maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı II. Louis Stadı'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Siyah-beyazlılar, Monaco maçının son taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.
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