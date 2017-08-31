Beşiktaş Musa Çağıran için nabız yokluyor

Transfer döneminin bitimine kısıtlı bir süre kala çalışmalarını Domagoj Vida’yla tamamlamanın hesaplarını yapan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen çifte talep sonrasında düğmeye bastı.

Tecrübeli çalıştırıcının, ilk olarak Fenerbahçe’yle kontratını fesh eden ve boşta bulunan Volkan Şen’in transfer edilmesini istediği bildirildi. Bu gelişme sonrasında 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle ilk teması kuran Beşiktaşlı idarecilerin, tecrübeli ismin cephesinden olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Tarafların, maaş ve kontrat süresi konusunda bu hafta içerisinde tekrar görüşeceği belirtildi.

3 kulvarda başarı için...

Güneş’in yönetimden ikinci isteğinin ise 3 sezondur Osmanlıspor forması giyen Musa Çağıran...

Önceden yaptığı açıklamada sık sık tecrübeli orta saha oyuncusunu beğendiğini dile getiren Şenol hocanın, gerekli şartların sağlanması halinde 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime ilettiği ifade edildi.

Şampiyon teknik adamın, bu sezon hem lig hem Avrupa hem de Türkiye Kupası’nda başarı elde etmek için bu 2 futbolcunun takıma önemli katkı yapacağını ilettiği konuşuluyor.

(Fanatik)