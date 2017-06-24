Beşiktaş Nani'yi bitirdi Bilic transferi bozdu
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nani'ye bir talip daha çıktı. O takım ise Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United.
Ricardo Quaresma aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini iddia ederek Beşiktaş'a mesaj yollayan Nani'ye, siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham talip oldu.
İngiliz ekibi geçen sezon sağ kanada F.Bahçe'nin çok istediği Sofiane Feghouli'yi almıştı. Nani'nin Ada ekibiyle yapacağı görüşmenin ardından Portekiz Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Quaresma ile özel olarak görüşerek kararını vereceği iddia edildi.
(Fotomaç)
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