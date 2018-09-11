Beşiktaş Negredo'yu Al Nassr'a satmak üzere

Beşiktaş’ta kalmasına rağmen, hâlâ Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr kulübü ile flört eden Negredo, yıllık 6 milyon euroluk teklif karşısında gitmek istediğini iletti.

Futbolcunun fikir değiştirmesi sonrasında siyah-beyazlılar da transfer stratejisini yeniledi. İspanyol golcü, 7 milyon euroda ısrar ederken, artık Beşiktaş’ta kalmayı düşünmediği ve bu teklifin çok cazip olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime ilettiği öğrenildi. Negredo, bu konuda eşini de ikna etti.Al Nasr kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi ise, bonservis bedelini 4 milyon eurodan açmaya hazırlanıyor. Negredo’nun da gitmek istemesi nedeniyle öncelikle paranın hesabını yapacak olan yönetim, kıran kırana geçecek bir pazarlıkla maksimum bedel kazanmayı düşünüyor.

Alternatif bol

Teknik Direktör Şenol Güneş ise Negredo’nun gitmesi durumunda forvet hattında, Larin, Babel, Güven, Love ve Mustafa gibi isimlerle hareket edecek. Beşiktaş Yönetimi, şartların istenilen seviyeye gelmemesi halinde ise Negredo ile ocak ayında yollarını ayıracak.

(Milliyet)