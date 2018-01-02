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Beşiktaş Nicolae Stanciu için Anderlecht'e teklifte bulundu

Beşiktaş bir süredir Talisca'nın alternatifi olarak izlediği Rumen orta saha Nicolae Stanciu için teklifte bulundu.

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İtalyanların ardından Rumen basınında da çıkan haberlerde, Belçika'nın Anderlecht takımının geçen sezon başında Steaua Bükreş'ten 3,5 milyon euroya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncunun 9 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olacağı yazıldı.

Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın Brezilyalı yıldızı yüksek bonservis bedeliyle Çin'e satmak istemesi nedeniyle 10 numara bölgesine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarda bulunan siyah beyazlı yönetim Arda Turan'la da görüşüyordu. Ancak daha genç olması ve transfer bedelinin de Arda'ya göre az olmasın Stanciu'yu bir adım öne çıkardı.

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