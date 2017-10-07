Beşiktaş ocak ayında Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko ile yollarını ayıracak
Sezon öncesinden bu yana Beşiktaş’ta kadro dışı olan Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko, devre arasında kesin olarak gönderilecek.
3 futbolcu garanti paralarını alırken, takımdan ayrı şekilde antrenmanları sürdürüyor.
Yönetim 3 futbolcunun da menajerine haber gönderdi. Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.
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