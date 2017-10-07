Beşiktaş ocak ayında Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko ile yollarını ayıracak

3 futbolcu garanti paralarını alırken, takımdan ayrı şekilde antrenmanları sürdürüyor.

Yönetim 3 futbolcunun da menajerine haber gönderdi. Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.