İtalyan devi Roma'dan Oğuzhan Özyakup'a 12 milyon euro

Siyah-Beyazlılar’ın teknik adamlık koltuğuna Şenol Güneş’in getirilmesinin ardından performans olarak büyük bir gelişim yaşayan Oğuzhan Özyakup, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor...

Eski takımı Arsenal başta olmak üzere Manchester United ve West Ham United’ın radarında bulunan 24 yaşındaki futbolcu için son olarak Roma devreye girdi. İtalyan temsilcisinin, Kara Kartal’ın yıldız ismi için 12 milyon Euro’luk (47 milyon TL) teklifle Siyah-Beyazlılar’ın kapısını resmen çaldığı ortaya çıktı. Genç futbolcunun 2018 yılında sona erecek kontratını uzatmayı planlayan yönetimin, Roma’dan gelen bu teklife olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

‘Yoğun bir takvim içindeyiz’

Oğuzhan Özyakup’tan büyük beklentileri bulunan Başkan Fikret Orman’ın, bu teklife, “Şu anda lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa yürüyoruz. Yoğun bir takvim içerisindeyiz. Bu konuyu sezon sonu görüşebiliriz. Ancak Oğuzhan bizim için oldukça değerli bir futbolcu ve eğer onu istiyorsanız teklifinizi daha üst bir seviyeye çıkarmanız gerek” dediği öğrenildi. Yönetimin, Ozzie için 20 milyon Euro’luk (79 milyon TL) bir değer belirlediği ve bu kararlarını da Roma’ya ilettiği konuşulurken; Çizme devinin ise yeni teklif için sezon sonunu bekleme kararı aldığı ifade edildi.

Monchi açıklamıştı

Sevilla’dan ayrılarak Roma’ya imza atan ‘transfer sihirbazı’ lakaplı sportif direktör Monchi, önceki gün Özyakup’la ilgilendiklerini açıklamıştı. Başarılı yönetici, “Oğuzhan’ı transfer etmek istedik ancak Beşiktaş satmak istemedi. Ancak bu transferden vazgeçmiş değiliz” diyerek ısrarlarının sürdüğünü duyurmuştu.

500 bin euroya alındı

Beşiktaş’a 2012 yılında Arsenal’den 500 bin Euro karşılığında transfer olan Oğuzhan Özyakup, Kara Kartal’da 5 sezondur forma giyiyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 31 maça çıkıp 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.