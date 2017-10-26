Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'la 4 yıllık kontrat imzaladı

Siyah-beyazlılar, Oğuzhan Özyakup’un sezon sonunda bitecek olan kontratını kısa süre içinde 2022’ye kadar uzatacak. Kaptanın yıllık ücreti 2 milyon euronun üzerine çıkarılıyor. Arsenal’e ise başarılı oyuncunun bonservis haklarının yüzde 30’u için 2 milyon euro teklif edilecek.

Arsenal’den 2012 yılında Beşiktaş’a transfer olan ve oynadığı futbolla alkışları toplarken, takımda kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup ile siyah-beyazlı kulüp arasında yakın zamanda yeni sözleşme yapılacağı ortaya çıktı. Dört yıllık hazırlanan sözleşmede milli futbolcunun yıllık ücretini 2 milyon euronun üzerine çıkarmaya karar veren Beşiktaş Yönetimi, yeni mukaveleye ayrıca 15-20 milyon euro arasında serbest kalma bedeli koyacak.

500 bin euroya gelmişti

Oğuzhan’ı 2012’de 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden Beşiktaş, Arsenal’e yetenekli oyuncunun gelecekteki olası satışından yüzde 30 pay vermeyi kabul etmişti. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne bu hakkından vazgeçmesi için 2 milyon euro teklif edecek.

Beşiktaş’ın daha önce yaptığı 1 milyon euroluk teklifi geri çeviren Arsenal, 2 milyon euroluk öneriyi de kabul etmezse siyah-beyazlılar, Oğuzhan planında hiçbir değişiklik yapmayacak. Yönetim en kısa süre içinde başarılı futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2022’ye kadar uzatacak.

Beşiktaş’ta kariyerinin zirvesine çıkan Oğuzhan Özyakup’un takımda kalmak istediğini kesin bir dille yönetime bildirdiği öğrenildi.

Cenk sırada

Yıldız futbolcunun, “Beşiktaş’ta çok mutluyum. Ailem de kulüpte kalmamı çok istiyor. Takımdan ayrılmam için kulübün de kabul edeceği iyi bir teklif olması lazım. En kısa zamanda yeni sözleşmeyi imzalamak isterim. Mukavele konusunda benden yana hiçbir sıkıntı yok” diye konuştuğu belirtildi.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, Oğuzhan ile birlikte attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun’a da yeni sözleşme önerecek. Özellikle İngiliz kulüplerinin takibi altında olan Cenk’in de tıpkı Oğuzhan gibi çok cazip teklif gelmediği sürece önceliğinin Beşiktaş olacağını yöneticilere söylediği kaydedildi.

193

Beşiktaş’ta 6. sezonunu geçiren Oğuzhan Özyakup 193 resmi maçta forma giyerken, rakip filelere 27 gol gönderdi.

(Milliyet)