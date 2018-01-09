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Beşiktaş, Oliver Giroud'u için masaya oturdu

Cenk Tosun'u Everton'a yollayan Beşiktaş, Arsenal'de Lacazette'nin yedeği olan Oliver Giroud için girişimlere başladı.

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Cenk'i Everton'a gönderen Beşiktaş, Oliver Giroud'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

İngiliz basını son dönemde Arsenal'da fazla forma şansı bulamayan Fransız golcünün, 2018 Dünya Kupası finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Bu yüzden Giroud'nun Beşiktaş'a sıcak baktığını bildirdi.

Beşiktaş cephesinde ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla, başkan Fikret Orman'ın görüştüğü bilgisi geldi.

(Akşam)

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