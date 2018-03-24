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Beşiktaş Oliver Torres'i renklerine bağlayacak

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.

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Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldızın durumu halen belirsizliğini korurken, sambacının yerine düşünülen alternatiflere bir yenisi daha eklendi; Oliver Torres. Bu müthiş iddia ise Portekiz basınından geldi. Avrupalılar, Portekiz Ligi'ni yakından takip ederken, Portekiz devlerinin gözü ise Türkiye'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta. 

BAŞARILI OLURSA HERKES KAZANACAK

İngiltere, İspanya ve diğer büyük ülkelerin takımları Portekiz'de parlayan yıldızları transfer ederken; Aboubakar ve Talisca'nın gösterdikleri performans Portekiz ekiplerinin ilgisini siyah-beyazlıların üzerine çevirdi. Son iddia ise şöyle: Porto, 20 milyon euro bonservis ödeyip aldığı ama bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Oliver Torres'i Beşiktaş'a kiralamayı teklif etti.

Sezon sonunda başlayacak olan ve 2 yıllık sözleşmeye, Porto kulübü satın alma bedeli koydurmayacak ama Torres'in Aboubakar ve Talisca gibi patlamasına yardımcı olursa Beşiktaş'a da yüzde verecek.

Oliver Torres, sezon başından bu yana sadece 6 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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