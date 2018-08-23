Beşiktaş, Ozan Tufan'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi
Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi.
NTV'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi.
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