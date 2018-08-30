Beşiktaş Partizan maçı Spor Smart canlı izle BJK Partizan canlı skor Beşiktaş Partizan şifresiz veren kanallar listesi

Beşiktaş Partizan UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Partizan maçı canlı izle ve Beşiktaş Partizan maçını şifresiz veren kanallar listesi var mı? Beşiktaş Partizan maç özet ve golleri izleme linki haberimizde. Beşiktaş Partizan maçı canlı izle ve Beşiktaş Partizan şifresiz veren kanallar listesini aramalarını yapmaya başlayan taraftarlar maç saatini bekliyor. Beşiktaş Partizan maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş mücadelesine çıkıyor. Partizan ile oynanan ilk karşılaşmada deplasmandan 1-1'lik skorla dönen temsicimiz tur için avantajlı skorla sahasına döndü. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati açıklandı. Beşiktaş Partizan'ı bu akşam kendi sahasında konuk ediyor. Sırbistan'da ilk maç 1-1 bitmişti. Beşiktaş bugün sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Beşiktaş Partizan'ı bu akşam kendi sahasında konuk ediyor. Sırbistan'da ilk maç 1-1 bitmişti. Beşiktaş bugün sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Beşiktaş Partizan maçı canlı izle ve Beşiktaş Partizan maçını şifresiz veren kanallar listesi var mı? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında bugün Sırbistan takımı Partizan’ı konuk ediyor. Sırbistan’daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, kendi seyircisi önündeki karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra golsüz beraberlikte de tur atlayabilecek. Beşiktaş Partizan maçı 1-1 tamamlanırsa uzatmalar devreleri oynanacak. Siyah-beyazlılar gruplara kalması durumunda yarın çekilecek kuralara 1. torbadan katılacak. Antalyaspor karşısında vasat bir görüntü sergileyen ve ilk yarıda oyundan alınan Tolgay’ın Partizan maçında kulübede oturması bekleniyor. Tolga Zengin’in durumu belirsizliğini korurken yeni transfer Karius ise ismi UEFA’ya bildirilmediği için kadroda olmayacak. İşte Beşiktaş Partizan maçı canlı izleme linki şifresiz veren kanalların listesi

BEŞİKTAŞ PARTİZAN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, Partizan maçı öncesi son idmanını gerçekleştirdi



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynayacağı maç öncesi son idmanını yaptı. 15 dakikası basına açık olan idmanda siyah-beyazlılar ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayan Tolga Zengin antrenmanın başlamasından kısa bir süre sonra doktor nezaretinde idmandan çıktı. Tecrübeli kalecinin durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş bu akşam Sırbistan temsilcisi Partizan'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Beşiktaş Partizan maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadelede Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Beşiktaş Partizan maçı Spor Smart ekranından naklen yayınlanacak

BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇINDA NEGREDO GERİ DÖNÜYOR



Taraftarlar Beşiktaş Partizan canlı izle ve Beşiktaş Partizan maçını şifresiz veren kanallar listesi yayınlandı mı? Beşiktaş’ta transfer dönemini uzun süre meşgul eden ve takımdan gönderilmesi gündemde olan Alvaro Negredo, transfer döneminin bitimine son günler kala uçuşa geçmişti. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz deplasmanında attığı son dakika golüyle takımını Play- Off’a taşıyan, ligde de Erzurumspor ve Antalyaspor filelerini sarsan İspanyol futbolcu, yarınki Partizan maçında da takımının en önemli hücum silahı olacak.



Kırmızı kart cezası sebebiyle Sırbistan’daki ilk maçta görev yapamayan deneyimli oyuncu, Vodafone Park’ta gollerine devam etmek için çaba gösterecek.



Takım çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı futbolla dikkat çeken Negredo, peş peşe gollerini sıralamasının ardından tekrardan teknik direktör Şenol Güneş’in beğenisini kazanmıştı.

Partizan'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik



Sırbistan'ın Partizan takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Zoran Mirkovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Beşiktaş müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi. Beşiktaş ile Partizan, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Partizan'da sakatlığı bulunan Marko Jankovic ile kart cezalısı Nebojsa Kosovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. İki takım arasında Belgrad'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

- Kara Kartal 3 kez çeyrek final oynadı



Taraftarlar Beşiktaş Partizan canlı izle ve Beşiktaş Partizan maçını şifresiz veren kanallar listesi yayınlandı mı? Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

- Beşiktaş En farklı galibiyetini bu sezon aldı



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

- Beşiktaş'ın Farklı mağlubiyetler



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

- Beşiktaş'ın Hükmen galibiyetler



Taraftarlar Beşiktaş Partizan canlı izle ve Beşiktaş Partizan maçını şifresiz veren kanallar listesi yayınlandı mı? Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

- Beşiktaş'ın İç sahada 105. maçını oynayacak



Taraftarlar Beşiktaş Partizan canlı izle ve Beşiktaş Partizan maçını şifresiz veren kanallar listesi yayınlandı mı? Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 105. iç saha maçını yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 104 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 54 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 158 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.

- Beşiktaş Partizan 4. kez karşı karşıya geliyor



Beşiktaş, Partizan ile Avrupa kupalarında 4. maçını yapacak. Siyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde rakiplerinden biri olan Partizan'ı her iki maçta da yendi. Deplasmandaki ilk maçı Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-0 kazanan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmada ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon play-off turunda rakibi olan Partizan ile deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ile Partizan, bugüne kadar Avrupa kupalarında üç kez karşılaşırken; temsilcimizin rakibi karşısında hiç yenilmedi. Beşiktaş, Avrupa kupaları ön eleme turlarında oynadığı 19 eşleşmenin 16'sında rakiplerini elemeyi başardı. Evinde oynadığı son dokuz Avrupa maçının altısını kazanan Beşiktaş, bu süreçte sadece Bayern Münih'e yenildi.



Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi ön elemesinde oynadığı iki iç saha maçında da gol yemedi. Siyah beyazlılar, Avrupa arenasında en son 2010/11 sezonunda daha uzun bir gole kapama serisi yakalamıştı. Beşiktaş, Avrupa arenasında oynadığı son 20 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlıların iç sahada gol atamadığı son Avrupa maçı, Ağustos 2014'teki Arsenal karşılaşmasıydı. Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçın üçünü kaybeden Beşiktaş, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 24 karşılaşmada almıştı. Partizan'ın Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarına karşı henüz galibiyeti yok.



Partizan, bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında oynadığı yedi maçın beşini kazandı. Sırp ekibi, aynı zamanda deplasmanda çıktığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi ve tüm maçlarda gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme turlarında rakip filelere gönderdiği 11 golün altısına Caner Erkin ve Jeremain Lens asist yaptı. Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı son üç resmi maçta üç gol attı. Negredo'nun Beşiktaş formasıyla arka arkaya dört resmi maçta gol attığı bir serisi yok. Partizan'ın bu sezon Avrupa kupalarında attığı 13 golün dördü Ricardo Gomes'ten geldi.