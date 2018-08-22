Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı takım son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, siyah-beyazlı ekip bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.
Antrenmanı, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Partizan'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi de izledi.
Partizan-Beşiktaş maçı yarın TSİ 21.30'da başlayacak. Konuk takım taraftarlarının alınmayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
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