Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Partizan ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Jeramain Lens ve Ryan Babel’in yanı sıra, kart cezalısı Alvaro Negredo mücadelede forma giyemeyecek.
Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Partizan: Stojkovic, Vliente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Gomes
Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Caner, Larin
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