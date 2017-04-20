Beşiktaş penaltılarla veda etti

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Fransız ekibi Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası ve 120 dakikası 2-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta tur atlayan taraf Lyon oldu.

Beşiktaş, 27. dakikada Anderson Talisca'nın köşeye net vuruşu ile öne geçti. Lyon, 35. dakikada Alexandre Lacazette'in aşırtma golü ile skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş, 58'de Talisca'nın şık kafa vuruşu ile tekrar öne geçti.

Mücadelenin 90 dakikası bu skorla bitti. Heyecan dolu maçta oynanan 30 dakikalık uzatma devresinde de skor değişmedi.

Penaltılara giden maçta Beşiktaş adına ilk penaltıyı Ryan Babel kullandı, gole çevirdi. Lyon'da Fekir topun başına geldi, o da fileleri buldu. İkinci penaltı vuruşu için topun başına Cenk Tosun geldi, direk dibinden ağlara gönderdi. Tolissio da, Cenk Tosun'a benzer şekilde topu direk dibine yolladı ve ilk 2 penaltıda eşitlik bozulmadı. 3. penaltı için topun başına gelen Atiba Hutchinson'ın vuruşu direğe vurdu ve gol oldu. Rachid Ghezzal'ın vuruşu net bir şekilde ağları buldu.

4. penaltının başına Tolgay Arslan geldi, Tolgay'ın vuruşu ağları buldu. Lyon adına Rybus gole çevirdi. Anderson Talisca'nın vuruşu gol oldu ve Beşiktaş 5'te 5 yaptı. Lyonlu Valbuena da golü atınca, penaltılar da uzatmalara gitti.

Kaptan Necip Uysal, 6. penaltının başına geldi ve topu ağlara gönderdi. Mouctar Diakhaby'nin vuruşunda Fabri ters köşeye attı.

Beşiktaş'ta Tosic, 7. penaltıdan faydalanamadı. Jallet, penaltı vuruşunu üstten auta attı. 8. penaltıyı Mitrovic de gole çeviremedi. Maxime Gonalons gole çevirince Beşiktaş elenmiş oldu.

SAVUNMANIN GÖBEĞİ TOSIC-MITROVIC'E EMANET

Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti.

Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.

Siyah-beyazlı takımda cezası süren Vincent Aboubakar da çeyrek finalin ikinci maçında forma giyemedi. Son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, cezasının ikincisini rövanş mücadelesinde yaşadı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Güneş, Olympique Lyon ile oynanan rövanş maçında tek değişikliğe gitti.

Marcelo'nun cezalı olmasıyla savunma kurgusunda revizyona giden tecrübeli teknik adam, ilk maça göre sadece Quaresma'yı ilk 11'de görevlendirdi.

CANER ERKİN, EKİM 2016'DAN BERİ İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin de Olympique Lyon maçının kadrosunda yer aldı.

Caner, sakatlığının geçmesinin ardından 178 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna girebildi. Taraftarlar da yedekler arasında bulunan Caner Erkin'i tribünlere çağırarak moral verdi.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedek soyundu.

TARAFTARLAR, ARENA'YI TAMAMEN DOLDURDU

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.

Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların sahaya çıkması sırasında tezahüratı yoğunlaştırdı. Karşılaşmayı Fenerbahçe ve Galatasaray formalı taraftarların da tribünden takip ettiği görüldü.

Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi.

BEŞİKTAŞ, 14 DAKİKA 'UYANAMADI'

Tribünlerin müthiş baskısına rağmen Beşiktaş, ilk dakikalarda oyun kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ın pas yapmakta güçlük çektiği ilk bölümde Lyon, oyunu yarı sahaya yıktı ve oyunu siyah beyazlı ekibimizin kalesinde oynamaya başladı.

Beşiktaş, ilk 14 dakikayı pozisyon vermeden geçti fakat 14. dakikada Lacazette'in pasıyla Tolisso, penaltı noktası üstünde bomboş kaldı ancak vuruşu direğin hemen üstünden auta girri Bu pozisyon, Beşiktaş için adeta 'uyanış' oldu. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyuna ortak oldu.

BEŞİKTAŞ UYANDI, TALISCA NEFİS ATTI: 1-0!

Beşiktaş'ın uyanışı ve oyunu Lyon kalesine yıkması 12 dakika sonra golle sonuçlandı.

Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden pasını penaltı noktasının gerisindeki Anderson Talisca'ya attı. Talisca, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla yerden tam köşe şutunu çekiyor ve top ağlarla buluştu. Beşiktaş, Talisca ile Lyon karşısında öne geçmiş oldu.

OYUN DENGESİNİ BULMADAN 1-1 OLDU

Golden sonra oyun dengesini bulmadan Lyon, skoru eşitledi. Olympique Lyon, Alexandre Lacazette ile durumu 1-1'e getirdi.

Maxime Gonalons'un havadan defansımızın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Alexandre Lacazette, ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma bir vuruş yaptı ve takımı adına beraberlik golünü atmayı başardı.

LACAZETTE'İN VURUŞU, DİREKTEN AUTA GİTTİ

1-1'den sonra Beşiktaş, özelikle kanatları kullanarak hücum etmeye çalıştı. Lyon ise kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Devre sonuna doğru en tehlikeli pozisyonu da Lyon buldu. 41'de Lacazette, gole çok yaklaştı. Savunmamızın arkasına atılan uzun pasla ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazda topla buluşan Alexandre Lacazette, sağ ayağıyla plase bir vuruş yaptı ve top sol kale direğine çarpıp auta gitti.

İlk devre 1-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ BASKIYLA BAŞLADI, TALISCA ATTI!

İkinci yarı, Beşiktaş'ın müthiş baskısıyla başladı.

46'da temsilcimiz Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın altıpasın önüne gönderdiği ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Anthony Lopes'i aşan topu çizgi üzerinde Christophe Jallet uzaklaştırdı.

Arka arkaya gelen ortaların ardından Talisca kafayı vurdu, Anthony Lopes bakakaldı ve Beşiktaş tekrar skorda üstünlüğü aldı. Sol kanatta topla buluşan Adriano Correia, altıpasın önüne doğru ortasını gönderdi. Bu noktada Anderson Talisca şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı.

FABRI ARKA ARKAYA İKİ NET FIRSATI ÖNLEDİ!

Beşiktaş, bir kez daha golü bulduktan sonra kalesinde tehlikeli ataklar yaşamaya başladı. 63'te Lacazette, Fabri ile karşı karşıya kaldı. Fabri, muhteşem bir refleksle golü önledi.

Ardından tehlikeli gelişen Lyon atağında Tousart'ın ceza sahası içinden şutunu Atiba önledi.

68'de Tousart, bu kez kaleyi buldu. Atiba, bu kez önlemek isterken mani olamadı ve kaleye yönelen topu Fabri, müthiş bir refleksle önlemeyi başardı.

BABEL, İNANILMAZ BİR FIRSATI HARCADI

Orta sahaların düştüğü, topun bir o kalede bir bu kalede oynandığı bir son 20 dakika oynandı.

Lyon'un duran topta Diakhaby ile gole yaklaştıktan sonra Babel, inanılmaz bir fırsattan yararlanamadı. 85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ortasını ceza alanına göndermek istedi ancak kaleye doğru yönelen top direğe çarptı ve altıpasın önündeki Ryan Babel'de kaldı. Ryan Babel, vuruş açısını yakaladığı anda çok yakın mesafeden şutunu çekti ancak top kendi takım arkadaşı Cenk Tosun'dan geri geldi. Beşiktaş, böylece mutlak bir fırsatta golü bulamamış oldu.

SON 5 DAKİKAYA YÜREK DAYANMADI

Son 5 dakikada Lyon, çok tehlikeli ataklar yapmaya başladı. 88'de oluşan karambolde, köşe vuruşundan altıpasın önüne gelen ortaya Mouctar Diakhaby kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Fabri'den geri geldi. Dönen topa bu sefer altıpasın sağ tarafında Lucas Tousart tamamlamak istedi ancak Fabri bir kez daha başarılı oldu. Bir türlü uzaklaştıramadığımız top altıpasın önüne doğru havalandı ve Mouctar Diakhaby bir kez daha kafa vuruşunu yaptı ancak Fabri bu şutu kontrol etmeyi başardı ve milyonları rahatlattı.

Maçın bitimine saniyeler kala Lacazette, Fabri ile karşı karşıya kaldı. Lacazette'in sert şutu direkte patladı ve dışarı gitti.

Penaltılara giden maçta Beşiktaş'ta Tosic ile Mitrovic kaçırdı ve Lyon penaltı atışlarındaki 7-6'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselen taraf oldu.

İLK 15'TE TEK FIRSATI TALISCA YAKALADI

Uzatma devresinin başında Lacazette kenara gelirken, Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta ise 94. dakikada Oğuzhan'ın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

İlk devrede iki takımda tedbirli oynamaya çalıştı ancak Lyon, ileride Lacazaette'in çıkması sonrası top tutmakta güçlük çekti. Beşiktaş, ilk 15 dakikalık bölümün sonunda Talisca ile net bir fırsattan yararlanamadı.

Sağ kanatta Mathieu Valbuena'dan topu kapan Ricardo Quaresma son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada müsait pozisyonda Anderson Talisca topun gelişine şutunu çekti ancak top az farkla kalenin yanından auta gitti.

Uzatmaların ilk devresi, bu pozisyonun ardından Milorad Mazic'in düdüğüyle sona erdi.

ARKA ARKAYA İKİ TEHLİKELİ BEŞİKTAŞ ATAĞI

Uzatmaların ikinci devresine Beşiktaş ataklarla başladı. 106'da sağ kanattan kazandığımız serbest vuruş için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını ceza alanına gönderdi. O noktada Atiba Hutchinson'ın kafayla indirdiği topa altıpasın sağ tarafında Cenk Tosun şutunu çekti fakat kaleci Anthony Lopes bu şutu kurtarmayı başardı.

108'de sağ kanattan Gökhan Gönül'ün kale ağzına doğru yaptığı ortasını kaleci Anthony Lopes uzaklaştırmak istedi ancak top ceza sahası içi sağ çaprazında Ricardo Quaresma'nın önünde kaldı. Ricardo Quaresma, sağ ayağıyla sert bir şut çekti fakat kaleye paralel giden bu şut taca çıktı.

FABRI, ADETA KALESİNDE DEVLEŞTİ

112'de Fabri, adeta kalesinde devleşti. Sol kanattan ceza alanına giren Mathieu Valbuena yerden arka direğe doğru pasını gönderdi. Arka direkte müsait pozisyonda Corentin Tolisso şutunu çekti ancak kaleci Fabri, adeta yerde uzadı ve topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Bu pozisyonun ardından Beşiktaş, daha atak görünen taraf olsa da mücadelede pozisyon olmadı ve Milorad Mazic, uzatma devresini de bitirdi.