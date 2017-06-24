Beşiktaş, Pepe için Jorge Mendes'le bağlantıya geçti

Yönetim transfer teklifi götürdüğü Real Madrid’in Portekizli savunmacısı Pepe için kesenin ağzını açtı.

Portekizli oyuncuyu renklerine bağlamak için son birkaç gündür yoğun temaslarda bulunan siyah-beyazlı kulübü masanın diğer tarafından oturan PSG ile Inter bir hayli korkutuyor.

Hem PSG hem de Inter Pepe’ye yakın ilgi gösterirken, Beşiktaş Portekizli oyuncunun öne sürdüğü iki yıllık sözleşme şartını kabul etti. Yönetim yıllık 5 milyon euro ödemeyi de gözden çıkardı.Hem Marcelo’yu kadroda tutup hem de Pepe gibi bir tecrübeyi almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu transfer için farklı bir strateji de izleyecek. Bu konuda oyuncunun menajeri Jorge Mendes’ten yardım isteyen siyah - beyazlı kulübün, bu transferde Quaresma faktörünü de devreye soktuğu öğrenildi.

Mendes ile birlikte Quaresma ve Ronaldo’nun da Pepe’ye baskı yaptığı ve Beşiktaş’ın daha bir tercih olacağını belirttikleri ifade edildi. Pepe’nin kararını vermek için biraz süre istediği kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi’ndeki bazı isimlerin, “Bu tür transferler arkadaş ya da menajer hatırıyla olmaz. Böylesine transferlerde para faktörü çok önemlidir” diye konuştukları bildirildi.