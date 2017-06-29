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Beşiktaş Pepe'yi alamazsa Neven Subotic'e imza attıracak

Real Madrid’den ayrılan Pepe’yi kadrosuna dahil ederek gövde gösterisi yapmak isteyen ancak yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle henüz istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, alternatif isimlere yöneldi.

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Habertürk'ün aberine göre, başta Domagoj Vida olmak üzere Adil Rami ve Thomas Vermaelen’i de gündemine alan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman’ın son gözdesi Neven Subotic oldu.

Geçtiğimiz sezonu Köln’de kiralık olarak geçiren ve Borussia Dortmund’a geri dönen 29 yaşındaki savunmacıya teknik direktör Şenol Güneş’in de sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİM ACELE ETMEK İSTEMİYOR

Hem sağ stoper hem de sol stoper olarak oynayabilen Sırp savunmacının Beşiktaş’a gelmeyi istediği ve ilk yapılan teklife “Evet” dediği belirtildi. Subotic’ten olumlu yanıt alınmasına karşın acele etmek istemeyen yetkililer, Pepe’nin vereceği son karara göre hareket edecek. Portekizli oyuncu, “Gelmiyorum” derse, Siyah-Beyazlılar; Rami, Vermaelen ve Subotic üçlüsünden biriyle sözleşme imzalayacak. Öte yandan Pepe’nin Fransız devi Paris Saint-Germain’e gitme olasılığının arttığı belirtildi.

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