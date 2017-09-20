Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!
Beşiktaş, İstanbulspor ve Ümraniyespor 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği'nce 20.09.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"
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