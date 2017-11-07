Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hukuk Müşavirliği'nce 07.11.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN'ın 04.11.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi BEKİR NURSAL BİLGİN'in kulübün resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu CEYHUN GÜLSELAM'ın 04.11.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsünün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu LEO SCHWECHLEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu KEREM CAN AKYÜZ'ün 04.11.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-OTTOCOOL KARAGÜMRÜK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 S TFF 2. Lig Sezonu Müsabakaları Statüsünün 5/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN AKMAZ'ın 04.11.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü futbolcusu OKAN YENİDÜNYA'nın 04.11.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEMET KAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- PAZARSPOR Kulübü futbolcusu TAHA BATUHAN YAYIKCI'nın 05.11.2017 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILARSPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- PAYASSPOR Kulübü futbolcusu KORAY KURT'un 05.11.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TARSUS İDMANYURDU Kulübü futbolcusu YASİN ELMAS'ın 05.11.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- CİZRESPOR Kulübü idarecisi MARUF SEFİNÇ'in 05.11.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.