Beşiktaş Porto şifresiz mi, hangi kanalda, ne zaman?

Devler Ligi’nde sezon açılıyor. Porto Beşiktaş şifresiz mi sorusuna siyah beyazlı taraftarlar yanıt arıyor. Porto Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Türkiye’de Şampiyonlar Ligi’nin resmi yayıncısı Tivibu Spor ve TRT 1 olacak. Beşiktaş’ın grup maçlarının üçü TRT 1’den canlı yayınlanacak, diğer üçü ise Tivibu Spor’da şifreli olacak. Peki, Porto Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte yanıtı.

PORTO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

13 Eylül Çarşamba akşamı saat 21:45’te başlayacak maç Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

Beşiktaş'ın Porto maçı muhtemel 11'i şu şekilde:

Fabri, Gary Medel, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun.

Şenol Güneş Porto maçında Tolgay'ı 11'de oynamak istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto maçında Lens, Negredo ve Necip'i kulübeye çekip; Cenk, Quaresma ve Adriano'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlarken, iyi performansından dolayı Tolgay Arslan'a da yer açmaya çalışıyor…

Tecrübeli çalıştırıcının, Çarşamba günkü karşılaşmada, Talisca ya da Atiba'yı yedek soyundurup, Tolgay'ı oynatabileceği belirtildi

Beşiktaşlı Pepe Porto maçında sahada olacak

Karabükspor engelini zor da olsa aşan Beşiktaş, rotasını Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Zorlu mücadele öncesi Pepe'nin durumu teknik heyeti endişelendiriyordu… Ancak sağlık heyetinden iyi haber geldi. Sol bacak arka adalesinde meydana gelen sertleşme nedeniyle Karabük maçının son dakikalarını sekerek tamamlayan Portekizli yıldız, dün sabah salonda çalışırken, Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya'nın verdiği "Porto'ya yetişir" raporu Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. Pepe'nin de oynamayı çok istediği ve "Mutlaka takımdaki yerimi alacağım" dediği öğrenildi.

PORTO İSTİM ÜSTÜNDE

Beşiktaş, Devler Ligi'ndeki ilk maçında karşısında güçlü bir rakip bulacağa benziyor. Portekiz Ligi'ne çok iyi bir giriş yapan Porto, son olarak önceki gece oynadığı maçta Chaves'i de 3-0'la geçerek 5 maçta 15 puana ulaştı. Bu süreçte rakip ağları 12 kez sarsıp tek bir gol bile yemeyen Ejderhalar'da en skorer ismin 5 golle eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın cezası nedeniyle olması ise önemli bir şans...