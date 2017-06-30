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Beşiktaş PSG'de forma giyen Hatem Ben Arfa'yı mali şartlar uyarsa transfer edecek

Siyah-beyazlı yönetim, menajerler tarafından önerilen PSG’li futbolcuyu, şartların uygun olması halinde kadroya dahil edecek. 30 yaşındaki oyuncunun adı uzun süredir Fenerbahçe ile de anılıyor.

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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon öncesi Hatem Ben Arfa'yı transfer etmek için büyük çaba harcamış ancak yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

PSG'de problemli bir dönem geçiren Fransız yıldız, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Başkan Orman ve ekibi, menajerler aracılığı ile önerilen 30 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil ederken, mali şartlara göre hareket etme kararı aldı.

PSG ile 32 maça çıkan Hatem Ben Arfa, Şampiyonlar Ligi'nde sadece 3 kez sahaya çıkabildi. Toplamda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

GİGNAC SEFERİ

Bu arada Aboubakar konusunda somut bir gelişme sağlayamayan Beşiktaş, Meksika Ligi'nde Tigres forması giyen Andre-Pierre Gignac üzerinde yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Pazartesi günü Londra'ya gideceği öğrenildi.

Sabah

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