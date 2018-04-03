Beşiktaş Rafinha ile ilgileniyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra kadrosunu büyük oranda koruyan Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens, Gary Medel, Alvaro Negredo ve Pepe'yi transfer ettikten sonra devre arasında da Vagner Love, Domagoj Vida ve Cyle Larin'i renklerine katmıştı.

2018-2019'da takım içinde büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Kartal, önceliği sağ beke verdi. Andreas Beck gittikten sonra bu bölgede tek başına oynayan Gökhan Gönül'le forma rekabetine girebilecek deneyimli bir futbolcu almak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu.

SAMBACI SICAK BAKIYOR

Siyah-Beyazlı yönetim, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'in yıldız sağ beki Rafinha için harekete geçti. Beşiktaşlı kurmaylar, Alman ekibiyle haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalının menajeriyle temasa geçti.

Mukavelesi bittiği için 32 yaşındaki Sambacı'yı gündemine alan Kartal'ın sezon bitmeden bu oyuncuyla anlaşması bekleniyor. Devler Ligi'nde karşılaştıkları Beşiktaş'tan ve Vodafone Park'tan çok etkilenen Rafinha'nm bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.