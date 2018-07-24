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Beşiktaş, Real Betis'in Adriano teklifini reddetti

Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu göndermeme kararı aldı.

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Beşiktaş Yönetimi'nin Adriano için Real Betis'e olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen Başkan Fikret Orman'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi. Bu karar sol bekte fazla alternatifin olmamasından kaynaklandı. 

(Takvim)

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