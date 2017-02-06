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Beşiktaş resmen açıkladı! 2 yıllık imza...

Beşiktaş, ana sponsoru Vodafone ile yola devam edeceklerini açıkladı, 2 yıllık anlaşmayı duyurdu.

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Beşiktaş, Vodafone ile olan anlaşmalarını 2 sezon daha uzattıklarını açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu anlaşma karşılığında 10 milyon dolar + KDV kazanacaklarını duyurdu.

Beşiktaş'ın borsaya yaptığı bildirimde, "Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış olan Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı(ana sponsorluk) anlaşmamız sözleşme kapsamında yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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