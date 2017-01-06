Mitrovic resmen Beşiktaş'ta!

Kablosuz kulaklık furyasına bir yenisi daha eklendi

Özellikle Apple’ın AirPods‘u piyasaya sürmesinin ardından tamamen kablosuz kulaklıklar teknoloji gündeminde kendine iyiden iyiye yer bulmaya başladı. Bu türdeki kulaklıklar bir süredir mevcuttu ancak artık eskisinden daha çok karşımıza çıkıyor.