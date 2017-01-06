Mitrovic resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş görüşmelere başladığını açıkladığı Mitrovic için kulübüne 4.2 milyon euro bonservis bedeli verildiğini ve oyuncuya verilecek yıllık ücreti açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği açıklama;
Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 euro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 euro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 euro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 euro Garanti Ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 euro ödenecektir.
Beşiktaş'ın yeni stoperi Matej Mitrovic imzayı attı, formayı giydi.
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