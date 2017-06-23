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Beşiktaş sağ bek Sebastien Corchia'yı gündemine aldı

Fransız basını Beck’in Beşiktaş’tan ayrılması durumunda yönetimin Lille’de oynayan Sebastien Corchia’yı transfer edeceğini yazdı.

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Fransız basını Beck’in Beşiktaş’tan ayrılması durumunda yönetimin Lille’de oynayan Sebastien Corchia’yı transfer edeceğini yazdı.

Beşiktaş için sağ beke Sebastien Corchia iddiası atıldı. Fransız basınındaki haberlerde Andreas Beck'in takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın Lille'de oynayan Corchia'yı transfer edeceği öne sürüldü.

2 talibi daha var

Haberde 26 yaşındaki oyuncuyla Marsilya ve Watford'un da yakından ilgilendiği vurgulandı. 2014 yılından bu yana Lille'de oynayan Corchia bu takımda 42 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.

Gönül'e alternatif

Sebastien Corchia, Beşiktaş'a gelmesi halinde Gökhan Gönül'ün alternatifi olacak. Haberde Monaco'nun da Djibril Sidibe'nin ayrılması halinde bu yarışa ortak olacağına yer verildi. 2014 yılından bu yana Lille forması giyen Sebastien Corchia istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Lille formasıyla 42 resmi maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Fotomaç)

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