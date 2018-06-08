Beşiktaş sağ beke 3 aday buldu
Gökhan Gönül ile rekabet edebilecek kaliteli bir sağ bek peşinde olan yöneticiler, listelerindeki Rafael, Rick Karsdorp ya da Michael Lang’tan birini renklerine katmak için yoğun çaba harcıyor.
- StarSpor
GELECEK sezon Gökhan Gönül ile rekabete girişecek kaliteli bir sağ bek peşinde olan Beşiktaş, listesindeki üç adaydan birini renklerine katmak için yoğun bir çaba içinde. Siyah-Beyazlılar Fransa’nın Lyon takımında forma giyen Rafael, Roma’da top koşturan Rick Karsdorp ve Basel’de oynayan Michael Lang’la görüşmeleri sürdürüyor. Brezilyalı Rafael’in ve İsviçreli Lang’ın kulüpleriyle 2019, Karsdorp’un 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 750 bin euroya anlaşılan Opare ise yedekte tutuluyor. Bu arada Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Beşiktaş’ın 22 yaşındaki sol bekleri Umut Meras için girişimde bulunduğunu açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.