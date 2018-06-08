Beşiktaş sağ beke 3 aday buldu

GELECEK sezon Gökhan Gönül ile rekabete girişecek kaliteli bir sağ bek peşinde olan Beşiktaş, listesindeki üç adaydan birini renklerine katmak için yoğun bir çaba içinde. Siyah-Beyazlılar Fransa’nın Lyon takımında forma giyen Rafael, Roma’da top koşturan Rick Karsdorp ve Basel’de oynayan Michael Lang’la görüşmeleri sürdürüyor. Brezilyalı Rafael’in ve İsviçreli Lang’ın kulüpleriyle 2019, Karsdorp’un 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 750 bin euroya anlaşılan Opare ise yedekte tutuluyor. Bu arada Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Beşiktaş’ın 22 yaşındaki sol bekleri Umut Meras için girişimde bulunduğunu açıkladı.