Mete Kalkavan, Beşiktaş sahaya çıkmayınca derbiyi bir kez daha tatil etti

Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçını bir kez daha tatil etti. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yaşananlar:

10:00 Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.

Sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı. Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.

18:40 Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Tesisleri'nden ayrıldı ve Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.

18:46 Kadıköy'de hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.

19:04 Fenerbahçe takım otobüsü Fenerbahçe Ülker Stadı'na ulaştı.

19:13 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi. Futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:27 Aykut Kocaman sahaya çıktı.

19:36 Fenerbahçe esame listesini bildirdi: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado. Fenerbahçe 11'inde sakatlığı bulunan Dirar yerine zorunlu olarak İsmail Köybaşı yer aldı.

20:00 Fenerbahçeli oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken, Aziz Yıldırım da tribündeki yerini aldı.

20:10 Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın kararı güçlü bir karar. Yanıldım, gelmediler. Turu böyle geçmenin benim tarafımdan sevindirici yanı yok. Zaten tura yakın görünüyorduk. Bu şekilde turu geçmektense elenmeyi tercih ederdim.

20:15 Beşiktaş'tan açıklama: Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.

20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.

20:45 Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçını bir kez daha tatil etti. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.