Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş; Boyko, Veli Kavlak, Milosevic ve Pedro Franco'yu kadroya dahil etmedi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımızda forma giyecek oyuncularımızın listesi şöyledir:
29- Tolga Zengin
1-Fabricio Agosto Ramirez
3-Adriano Correia
88-Caner Erkin
77-Gökhan Gönül
5- Pepe
2-Matej Mitrovic
6-Dusko Tosic
18-Tolgay Arslan
8-Ryan Babel
15-Orkan Çınar
13-Atiba Hutchinson
17-Jeremain Lens
12-Gary Medel
10-Oğuzhan Özyakup
7-Ricardo Quaresma
94-Anderson Talisca
20-Necip Uysal
11-Mustafa Pektemek
9-Alvaro Negredo
23-Cenk Tosun
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