Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçtan 3 milyon euro kazandı

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalan takımlar 12 milyon Euro ayak bastı parası alırken, Beşiktaş bu alanda ülkemizdeki tek temsilci olduğu için 22 milyon Euro’luk yayın gelirinin de sahibi. Kartal maç kazandıkça bu müthiş geliri daha da artırıyor. Porto galibiyetinin ardından 1.5 milyon Euro’luk primin sahibi olan Siyah-Beyazlılar, dün yine 1.5 milyon Euro kazandı.

Sadece maç kazanarak 12.5 milyon TL’lik gelir elde eden Kara Kartal, puan topladıkça bu rakamı katlayabilir. Öte yandan gruptan çıkması halinde de UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde takımlar 5.5 milyon Euro veriyor.

Geçen seneyi geçti

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nden 34 milyon Euro’luk geliri kasasına koyan Beşiktaş, bu sezon şimdiden 40 milyon Euro barajına yaklaştı. Bundaki en büyük etken, naklen yayın havuzundan gelen rakamın önceki yıllara göre artış göstermesi.