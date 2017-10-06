Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki durumuna göre birkaç oyuncusunu satabilir

Transferde; Negredo, Medel, Pepe ve Lens gibi maliyeti yüksek oyuncuları alarak bütçesinin sınırlarını zorlayan Beşiktaş Yönetimi, UEFA’nın kriterlerini aşmamak için önlem alacak.

Vida ile her konuda anlaşan ve Atiba’nın önerdiği Larin’i de almayı planlayan idareciler, iki ihtimal üzerinde çalışıyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi’nde ikide iki yapan takımın, gruptan çıkması halinde, mali açıdan rahatlamak için oyuncu göndermeyecek. Sezon sonunda gelir-gider dengesini bozmamak için teklif alan oyunculardan birini bonservisiyle satmayı planlayan Beşiktaş, Devler Ligi’ndeki başarılı gidişat nedeniyle, bu seçeneğini şimdilik cebinde tutacak. Boyko, Veli ve Aras gibi isimleri kiralık ya da bonservisiyle gitmesi haricinde as kadrodan ligi ve Avrupa’yı riske sokmaması açından oyuncu göndermek istemeyen siyah-beyazlılar, gruptan çıkılması halinde bu seneyi kazasız atlatacak.

Avrupa’da kalan iki Monaco, Porto ve Leipzig maçlarından 6 puan çıkarması halinde gruptan çıkmaya garanti gözüyle bakan yönetim, yeni sezon transferlerinden birini alarak, yarım sezon için kiralık verebileceği iddia edildi. Transferde farklı taktikler belirleyen Kartal, bu planlamaları gruptan çıkılması halinde yapacak. Aksi durumda ise yönetimin, Cenk, Tolgay, Lens, Negredo ve Quaresma gibi isimlerden birini satabileceği iddia edildi. Yönetimin, devre arasında açık olan Çin pazarından umutlu olduğu vurgulandı.

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