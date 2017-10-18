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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden servet elde etti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'te 3 yaptı ve elde ettiği geliri yaklaşık 170 milyon TL'ye çıkardı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giriş parası olarak Türkiye'nin tek takımı olduğu için 22 milyon euro'luk yayın gelirini kasasına koyan Beşiktaş, performans paralarıyla birlikte büyük bir gelirin sahibi oldu.

Beşiktaş, 22 milyon euro'luk yayın gelirinin yanısıra gruplara katıldığı için 12.7 milyon euro başarı primi de elde etti. Siyah beyazlılar, santra yapmadan 34.7 milyon euro'yu kasasına koydu.

3'te 3 yapan ve 9 puan alan Beşiktaş, galibiyet başına 1.5 milyon eurodan toplam 4.5 milyon euro kazandı. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA'dan kazandığı toplam rakam 39.2 milyon euro, yaklaşık 170 milyon TL kazanmış gelir elde etti.

Gruptan çıkmaya çok yaklaşan Beşiktaş, eğer son 16 takım arasına kalırsa, ayrıca 6 milyon euro'luk gelir elde etmiş olacak.

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN SOLLADI!

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 milyon euro kazanan Beşiktaş, böylece 3 maç geride kalmasına rağmen geçen sezonu geride bırakmış oldu.

(Sporx)

 

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