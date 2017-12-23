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Beşiktaş, savunma hattı için sadece 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldızlardan oluşan savunma hattını sadece 1.7 milyon euroya kurdu.

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Pazarlama başarısıyla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldızlardan oluşan adeta kale gibi savunmayı sadece 1.7 milyon euroluk maliyetle oluşturdu.

Siyah-beyazlı yönetim, kaleci Fabri, Gökhan Gönül, Pepe ve dün sözleşme imzalanan Domagoj Vida'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

Adriano için kasadan 1.7 milyon euro çıktı

Beşiktaş Kulübü savunmada sadece Adriano için Barcelona'ya 600 bin euro bonservis verdi. Sözleşmede yer alan özel madde gereği, siyah-beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için Barça'ya 1.1 milyon euro ödedi. Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş'ın kasasından toplam 1.7 milyon euro çıktı.

Skorer

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