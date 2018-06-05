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Beşiktaş Selim Gündüz'e talip oldu

ALMAN Bild Gazetesi, Beşiktaş’ın Bochum’da forma giyen yıldız futbolcuyu istediğini öne sürdü.

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ALMAN Bild Gazetesi, Beşiktaş’ın Bochum’da forma giyen 24 yaşındaki Selim Gündüz’ü istediğini öne sürdü. Sağ kanatta görev yapan Türk oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin bittiği ve bonservisinin elinde olduğu belirtildi. Selim, “Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. Düzenli olarak oynayabileceğim bir yere gitmek istiyorum. Beşiktaş, Göztepe, Kasımpaşa ve Antalya’dan teklif var” dedi. 

(Aksam)

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