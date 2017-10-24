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Beşiktaş Semih Erden'le anlaşmaya vardı

Yaşadığı sakatlıklar sonrasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne istediği girişi yapamayan Beşiktaş Sompo Japan, kadrosunu takviye ediyor.

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Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden ve iki zorlu arenada mücadele eden Siyah Beyazlılar, milli oyuncu Semih Erden ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Semih Erden, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

Geçen sezon Darüşşafaka'dan ayrıldıktan sonra omzundan ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki 2.10'luk pivot, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 11.8 sayı 4.8 ribaund ve 1.7 ssist ile iyi görüntü vermişti.

2011-2012 sezonunun başında NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu,  NBA'deki lokavt süresince Beşiktaş formasını giymişti.

(Bein Sports)

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