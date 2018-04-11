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Beşiktaş, Serkan Reçber ile 4 yıllık anlaşma sağladı

10 gün önce TRT SPOR'daki görevinden ayrılan Serkan Reçber, Beşiktaş ile anlaştı. Reçber, Beşiktaş'ta Scout ve altyapı geliştirme sorumlusu olarak görev yapacak.

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Beşiktaş yönetimi Sportif Direktör görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı. Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.

10 gündür yayınlara çıkmıyordu

En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.

Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi.

(Fanatik)

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