Beşiktaş, Serkan Reçber'e sportif direktörlük teklifi yaptı Beşiktaş sportif direktörlük görevi için eski futbolcu ve spor yorumcusu Serkan Reçber'e teklif yaptı. Reçber'in Beşiktaş ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.