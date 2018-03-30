Serkan Reçber'in Şenol Güneş'in yetki alanıyla bir bağlantısı olmayacağı öğrenildi

Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok kritik 8 haftaya girerken hiç hesapta olmayan bir krizle karşı karşıya gelmiş durumda. Sportif direktörlük görevi için yorumcu ve eski futbolcu Serkan Reçber ile görüşmelerin yapılması gerginliğe davetiye çıkardı. Bu hamle, akıllara 2014 yazını getirdi. Şenol Güneş, Bursaspor'u çalıştırmadan önce yeşil-beyazlı kulüp sportif direktörlük için Serkan Reçber ile anlaşmıştı. Şenol Hoca ise göreve başladıktan sonra sportif direktör istemediğini söyleyince Reçber ile yollar ayrılmıştı. Güneş'in bu konuyu şimdi nasıl karşılayacağı merak konusu.

TRT Spor'da yorumculuk yapan Serkan Reçber o günlerde yaşananları, "Şenol Hoca sportif direktör olaylarına sıcak bakmaz, çift başlılık olduğunu düşünür, saygı duyarım" sözleriyle özetlemişti.

Planlar konuşuldu

Geçmişte yaşananlara rağmen Beşiktaş yönetiminin Serkan Reçber ismi konusunda ısrarcı olması dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak ile görüşen Serkan Reçber, planlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Önceki gün de Başkan Fikret Orman, Metin Albayrak ve Serkan Reçber kulüp binasında bir araya gelerek yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Fikret Orman, planlarını Reçber'e anlattı. Reçber ise yapabilecekleri hakkında konuştu.

Sohbet havasında geçen görüşmede Serkan Reçber'le anlaşılması durumunda Şenol Güneş'in yetki alanıyla bir bağlantısı olmayacağı tamamen Metin Albayrak'a bağlı olarak çalışacağı konuşuldu.

(Türkiye)