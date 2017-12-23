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Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

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İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ;

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

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