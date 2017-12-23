Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ;
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.