Beşiktaş SJ liderliği garantiledi
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 13.haftasında Macaristan'da Szolnoki Olaj ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçı temsilcimiz Beşiktaş 96-91 kazanarak grubu lider bitirmeyi garantiledi.
Bu sezon Ufuk Sarıca yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 13.haftasında deplasmanda Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımı ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçı temsilcimiz Beşiktaş 96-91 kazanarak, E Grubu'nda oynadığı 13. maçında 11. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı temsilcimiz grubu lider bitirmeyi garantiledi
İki takım arasında grupta oynanan ilk maçta Beşiktaş, rakibini Akatlar Arena'da rahat bir oyunla 89-74 mağlup etmeyi başarmıştı.
Salon: Tiszaligeti
Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ), Saulius Racys (İsveç)
Szolnoki Olaj: Barnies 3, Eilingsfeld 5, Vojvoda 18, Toth 6, Pavlicevic 17, Andric 20, Wittmann 5, Borisov 17
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 6, Stimac 19, Thompson 21, Roll 15, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 18, Kenan Sipahi, Weems 14
1. Periyot: 18-18
Devre: 35-44
3. Periyot: 59-56
Normal süre: 80-80
5 Faulle Çıkan: 42.56 Toth (Szolnoki Olaj)
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