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Beşiktaş SJ liderliği garantiledi

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 13.haftasında Macaristan'da Szolnoki Olaj ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçı temsilcimiz Beşiktaş 96-91 kazanarak grubu lider bitirmeyi garantiledi.

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Bu sezon Ufuk Sarıca yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 13.haftasında deplasmanda Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımı ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçı temsilcimiz Beşiktaş 96-91 kazanarak, E Grubu'nda oynadığı 13. maçında 11. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı temsilcimiz grubu lider bitirmeyi garantiledi

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçta Beşiktaş, rakibini Akatlar Arena'da rahat bir oyunla 89-74 mağlup etmeyi başarmıştı.

Salon: Tiszaligeti

Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ), Saulius Racys (İsveç)

Szolnoki Olaj: Barnies 3, Eilingsfeld 5, Vojvoda 18, Toth 6, Pavlicevic 17, Andric 20, Wittmann 5, Borisov 17

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 6, Stimac 19, Thompson 21, Roll 15, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 18, Kenan Sipahi, Weems 14

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-44

3. Periyot: 59-56

Normal süre: 80-80

5 Faulle Çıkan: 42.56 Toth (Szolnoki Olaj)

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