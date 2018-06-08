Beşiktaş Slovakya ve Avusturya'ya gidiyor Çin'e değil
Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş’in isteklerine uyup, Çin kampından vazgeçti. Hazırlık Slovakya ve Avusturya’da.
BEŞİKTAŞ, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya’da gerçekleştirecek. Kartal, 26 Haziran’da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul’daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya’nın Samorin bölgesinde yapacak. İkinci kamp ise, 11-20 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da olacak. Sezon başında yapılması planlanan Çin turnuvası ise programa alınmadı.
(Aksam)
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