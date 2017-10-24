Beşiktaş Sompo Japan - Stelmet Zielona Gora: 65-60

Karşılaşmaya Beşiktaş Sompo Japan, üç sayılık atışlarla başladı. Kenan Sipahi, Jon Diebler, DJ Strawberry’den arka arkaya gelen isabetler bulan Siyah-Beyazlılar, 4.32 kala fark çift hanelere çıktı: 19-9. Zielona Gora Coach’u Artur Gronek mola aldı. Mola dönüşünde iki ekip de hücumda skor üretmekte zorlandı. Son 1 dakikada karşılıklı gelen isabetlerden sonra 10 sayılık farkı korudu. DJ Strawberry’nin son saniye şutuyla Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci yarının ilk 2 dakikasında sadece 1 sayı bulabilen Beşiktaş Sompo Japan karşısında Stelmet Zielona Gora, farkı eritti: 24-17. Ev sahibi ekip, Agusto Lima’nın takip smacıyla skoru 26-17’ye getirdi. Ancak Florence, Dragicevic ve Kelati’nin hücumda bulduğu isabetlerle Polonya ekibi, devrenin bitimine 3 dakika kala farkı eritti: 26-22. Kelati’nin çeyreğin bitimine 2.45 kala Jon Diebler’a yaptığı faule sportmenlik dışı hareket çalındı. Siyah-Beyazlı oyuncunun bulduğu isabetlerle skor 28-22’ye geldi. Matczak’ın arka arkaya isabetleriyle Yeşil-Beyazlılar yine farkı eritti: 28-25. Jon Diebler’ın bitime 47 saniye kala bulduğu üçlük, Stelemet Zielona Gora’ya mola aldırdı: 31-25. Son bölümde Kyle Weems ve Hrycaniuk’un karşılıklı basketleri geldi. Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 33-27 önde gitti.

Kyle Weems ve Augusto Lima’nın isabetleriyle üçüncü 10 dakikaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, farkı çift hanelere çıkardı: 37-27. Skor üretmekte zorlanan Siyah-Beyazlılar karşısında Zamojski, Kelati ve Dragicevic’le sayılar bulan Zielona Gora, maça yeniden ortak oldu. 10-0’lık bir seri bulan Polonya ekibi, 5.23 kala skoru eşitledi: 37-37. Üretkenlik sıkıntısı çeken Beşiktaş Sompo Japan’da coach Ufuk Sarıca, mola aldı. Son 3 dakikaya eşitlikle girildi: 39-39. Mola dönüşünde Zielona Gora, Zamojski ve Hrycaniuk ile 5-0’lık bir seri buldu: 44-39. DJ Strawberry’nin hücumda sorumluluk almasıyla birlikte Beşiktaş Sompo Japan, maça yeniden ortak oldu. Final periyoduna Stelemet Zielona Gora önde girdi: 46-43.

Final periyoduna Stelmet Zielona Gora iyi bir başlangıç yaptı. Florence, Dragicevic, Mokros’tan arka arkaya isabetler bulan Polonya ekibine, Beşiktaş Sompo Japan Strawberry ve Weems ile yanıt verdi. İki Amerikalı yıldızının üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Siyah-Beyazlılar, son 7 dakikaya girerken farkı 1’e indirdi: 52-51. Hücumda sıkıntı yaşayan ve 2 dakika boyunca skor üretemeyen Beşiktaş Sompo Japan’da coach Ufuk Sarıca, mola istedi. Son 5 dakikaya Stelmet Zielona Gora önde girdi: 53-51. Matzcak, Kelati ve Dragicevic’ten skor bulan Yeşil-Beyazlılar karşısında Beşiktaş, Kyle Weems ve Erkan Veyseloğlu ile ayakta kaldı. Son 2.55’e konuk ekip, 5 sayı farkla girdi: 60-55. Jon Diebler’ın bulduğu üç sayılık atış bu sefer Zielona Gora Coach’u Artur Gronek’e mola aldırdı. Son 2 dakikaya Polonya ekibi önde girdi: 60-58. Bitime 1 dakika kala Erkan Veyseloğlu, skora dengeyi getirdi: 60-60. Bitime 17 saniye kala Beşiktaş Sompo Japan, Can Maxim Mutaf’la öne geçti: 63-60. Jon Diebler’ın son saniyelerde serbest atış çizgisinden bulduğu isabetler, maçın skorunu belirledi: 65-60.